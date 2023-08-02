Вашингтон, 2 августа, 2023, 18:19 — ИА Регнум. Украина никогда не будет полностью удовлетворена объёмом западной помощи, требуя увеличивать поставки. Такое мнение высказал бывший пресс-секретарь НАТО Джейми Шиа.

Иван Шилов ИА REGNUM

Шиа, слова которого приводит телеканал CNBC, отметил, что руководство Украины всегда будет неудовлетворено с точки зрения потребности, киевские власти всегда будут нуждаться в больших и больших объёмах помощи.

Он также отметил, что такое недовольство не найдёт понимания среди союзников Украины, поскольку на Западе всегда будут считать, что они делают всё возможное.

Бывший пресс-секретарь НАТО высказал мнение о том, что основной задачей во взаимодействии Украины и Запада является поиск ресурсов для того, чтобы справиться с данным несоответствием.

Как передавало ИА Регнум, 1 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала мнение, что в Киеве, похоже, начали догадываться о том, что помощь со стороны Польши может привести к утрате Украиной западных регионов.

Так она прокомментировала сообщения о вызове в МИД Украины посла Польши в Киеве Бартоша Цихоцкого. Поводом для вызова стали высказывания представителя офиса президента Польши Марчина Пшидача, который ранее заявил, что властям Украины «стоило бы начать ценить» ту большую поддержку, которую Киев получает от Варшавы.

Ранее с заявлениями о «неблагодарности» властей Украины выступал министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский начал разговор с ним с новых требований о поставках оружия, даже не поблагодарив за уже оказанную поддержку.