Москва, 2 августа, 2023, 18:22 — ИА Регнум. Полиция разыскивает 36-летнего нигерийца, который вывез из квартиры, которую снимал в Москве, люксовые сумки и украшения на 7,3 млн рублей. Квартира принадлежит 44-летней родной сестре актрисы Анны Соболевской Инне. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

ВКонтакте Подозреваемый Джонес

2 августа в полицию обратилась 44-летняя Инна Соболевская. Женщина рассказала оперативникам, что её квартиру на улице Наташи Ковшовой ограбили. Инна объяснила, что 1,5 года сдавала эту квартиру 36-летнему гражданину Нигерии по имени Джонес и думала, что у неё с квартиросъёмщиком хорошие отношения, до тех пор, пока мужчина не съехал, прихватив с собой вещи арендодателя. Женщина объяснила, что 1 июля парень сообщил ей, что вынужден уехать из России по личным обстоятельствам и скорее всего уже не вернётся и снимать квартиру больше не будет. Женщина удивилась срочности отъезда и на следующий день приехала проверить свою квартиру. Инна открыла шкафы и поняла, что вместе с Джонесом исчезли многие её вещи.

«44-летняя владелица квартиры на улице Наташи Ковшовой сообщила, что из её квартиры, которую она сдавала гражданину Нигерии пропали 10–12 сумок Louis Vuitton, несколько ювелирных украшений, в том числе две подвески с бриллиантами «Тиффани», серьги с бриллиантами, четыре кольца, несколько айпадов, айфонов и наушники Apple, а также 30 флаконов селективной парфюмерии. Суммарный ущерб оценивается примерно в 7 274 000 рублей», — рассказал собеседник агентства.

Оперативникам Инна объяснила, что познакомилась с парнем в августе 2022 года. Они много общались, а когда Джонес рассказал Инне, что хочет снять жилье в Москве, то она предложила ему свою квартиру за 40 тысяч рублей в месяц. Джонес также обещал присматривать за вещами Инны. С тех пор парень без просрочек переводил ей каждый месяц по 40 тысяч рублей за аренду. Но месяц назад исчез вместе с имуществом хозяйки. Сейчас по заявлению женщины проводится проверка.

Сестра потерпевшей — известная артистка Анна Соболевская. Актриса родилась 5 мая 1983 года. Она сыграла роли во многих отечественных фильмах и сериалах, в таких как «На острие», «Открытый брак» и многие другие. К фильму дочери Андрея Кончаловского Наталии «Первый снег» Анна писала сценарий.