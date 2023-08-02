Москва, 2 августа, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Посольство Боливии в России передало МИД РФ ноту о желании страны вступить в БРИКС, заявила 2 августа глава московского диппредставительства Мария Луиса Рамос Урсагасте.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

По её словам, Боливия передала ноту о желании вступить в БРИКС всем странам, входящим в объединение.

«Потом по решению БРИКС пригласили президента (Боливии) на саммит, именно потому что мы уже подали заявку и, конечно, мы здесь передали её», — цитирует её РИА Новости.

Как сообщало ИА Регнум, саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) пройдёт с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге.

15-й саммит пройдёт под лозунгом «БРИКС и Африка: партнёрство для совместного процветания, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности».

Среди членов БРИКС существуют нюансы по теме его расширения, все нюансы будут обсуждаться в ходе саммита, заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.