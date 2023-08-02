Киев, 2 августа, 2023, 17:53 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский из-за провала контрнаступления ВСУ должен начать мирные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Такое мнение высказал экс — советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube.

Иван Шилов ИА Регнум

«Зеленский, надо прекращать огонь и садиться за стол переговоров с Путиным», — заявил он, добавив, что в результате контрнаступления ВСУ несут колоссальные потери как среди личного состава, так и в технике.

Он также добавил, что при этом украинской армии не удалось достичь никаких успехов на фронте, а оставшегося вооружения НАТО не хватает для новых атак.

Как передавало ИА Регнум, 2 августа газета The New York Times сообщила о том, что украинские врачи сообщили о колоссальном числе раненых военнослужащих Вооружённых сил Украины при контрнаступлении. По данным издания, которое ссылается на медиков, расположенные недалеко от линии фронта медицинские посты постоянно получают приток солдат, раненных в боях.

30 июля The New York Times написала о том, что один из батальонов украинской армии столкнулся с такой потерей личного состава, что от подразделения за месяц осталось только 10 человек. Кроме того, издание распространило информацию об одном из боёв, в ходе которого ВСУ потеряли девять из десяти бронемашин MaxxPro.