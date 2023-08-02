Москва, 2 августа, 2023, 17:50 — ИА Регнум. В отношении актёра Алексея Панина подготовлен запрос в генеральную прокуратуру с просьбой проверить его действия на спонсирование Вооружённых сил Украины, а также привлечь к ответственности по всей строгости закона за пропаганду и оправдание терроризма. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Сергей Савостьянов/ТАСС Алексей Панин

31 июля журналистка Ксения Собчак выпустила интервью с актёром Алексеем Паниным, который уже несколько лет проживает зарубежом, а с начала СВО на Украине активно критикует действия российских властей и выступает в поддержку ВСУ. Во время интервью были показаны кадры со скриншотами из соцсетей Панина, где он выражает восхищение терактом на Крымском мосту в октябре 2022 года. Выяснилось, что, несмотря на противоправную деятельность, актёр всё ещё не внесён в список иностранных агентов.

Виталий Бородин отметил, что нужно восполнить упущение, поэтому со своей командой уже подготовил запрос в прокуратуру с просьбой проверить действия и высказывания Панина для включения его в список иноагентов.

«Мы промониторили все его высказывания, что он говорит в отношении СВО и руководства нашей страны. И мы приняли решение обратиться в генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку в отношении этого извращенца. Вообще надо признавать его не только иностранным агентом, а ещё лишать его всех наград, которые он получил в России. Мы настаиваем, чтобы в отношении него провели тщательную проверку и его признали иностранным агентом», — рассказал Бородин.

Глава Федерального проекта по безопасности предположил, что за высказывания о дискредитации российских вооружённых сил и противоправные призывы Панин может получать средства от иностранных заказчиков.

«На самом деле все уже давно про него забыли, но Ксения Анатольевна благодаря своему интервью напомнила нам об этом животном, которое вообще не достойно внимания. Он пропагандирует грязь в Интернете, и это могут увидеть дети. Надо в его отношении применить самые жёсткие меры — и за его высказывания, и за действия в Интернете, за то, какие видео он распространяет, что пропагандирует, и за его антироссийские лозунги», — подчеркнул Бородин.

Ранее Лига безопасного интернета обратилась в Следственный комитет России с просьбой проверить Ксению Собчак и её команду на публичное оправдание терроризма после интервью с Алексеем Паниным. Во время интервью в кадре появился скриншот поста артиста, в котором он выражал восхищение терактом на Крымском мосту. По мнению юристов Лиги безопасного интернета, ответственность может понести не только сам Панин, в отношении которого уже возбуждено уголовное дело, но и распространитель интервью.

Как отметила в беседе с ИА Регнум депутат Светлана Бессараб, интервью журналистки Ксении Собчак с Алексеем Паниным, объявленным в розыск за оправдание терроризма, стало поводом обратить внимание на статус актёра, который до сих пор не был признан иноагентом в России, несмотря на активную помощь ВСУ и получении денег на заработках в других странах. Депутат допустила, что Панина всё это время не вносили в список иностранных агентов, поскольку есть сомнения в его адекватности. В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко допустил, что до Панина до этого времени просто не дошла очередь, и предложил не акцентировать внимание на актёре, создавая ему дополнительный пиар.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года в отношении Панина возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма»). После этого актёра объявили в розыск. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

В феврале бежавший из России актёр Панин принял участие в концерте в Испании в поддержку ВСУ, на котором выступал украинский артист Андрей Данилко, известный по сценическому образу Верки Сердючки. Данилко выкрикивал со сцены русофобские фразы. Панин в футболке с антироссийским принтом активно танцевал под его репертуар, затем выскочил на сцену и также произнёс речь в поддержку происходящего.