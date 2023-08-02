Москва, 2 августа, 2023, 18:53 — ИА Регнум. В России нужны не только штрафы за пренебрежение правилами дорожного движения при управлении электросамокатом, но и система фиксации таких правонарушений, считает директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман. Об этом она заявила 2 августа корреспонденту ИА Регнум.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

Ранее сенатор Артём Шейкин заявил, что в РФ могут принять закон, который введёт серьёзные штрафы за превышение скорости при езде на электросамокате.

«Мне кажется, что только размер наказания и его неотвратимость может заставить человека вести себя в рамках законодательного поля, — сказала Эрдман. — Поэтому мне кажется, что это та мера, которую принять необходимо. Конечно, штрафы должны быть увеличены, так как те, которые есть на данный момент, малы. Но тут ещё нужно понимать, что штрафы не могут существовать как сферический конь в вакууме, сами по себе. Нужно понимать, каким образом будет происходить фиксация правонарушений».

По её словам, эта проблема решаема при наличии воли муниципалитета, и не стоит здесь уповать на сотрудников ГИБДД, тем более что их количество нельзя увеличить настолько, чтобы они могли отследить всех правонарушителей на СИМах.

«Я думаю, что наиболее реальный способ — это система фото — и видеофиксации, которая есть в любом более-менее крупном городе», — сказала Эрдман.

В то же время частные самокаты в настоящее время находятся в «серой зоне», идентифицировать их невозможно, равно как и призвать их владельцев к ответу. Эту проблему надо начать решать с того, чтобы сделать ГОСТ на электрические СИМ не добровольным, как сейчас, а обязательным. А вот систему номерных знаков для электросамокатов Эрдман считает избыточной.

Однако самое главное — это не штрафы, а создание соответствующей инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности с электродвигателем. Проще говоря, отдельных дорожек для электросамокатов, велосипедов и прочего. Как подчеркнула Эрдман, следует исходить из того, что микромобильность — это реальность, которая уже наступила. И она не исчезнет. С каждым годом СИМ, как частных, так и прокатных, будет становиться только больше.

«Сейчас де-факто легализовано передвижение СИМ по тротуарам и пешеходным дорогам. Естественно, говорить о спокойствии любого участника дорожного движения невозможно. Наличие новой инфраструктуры существенно улучшит безопасность. Это то, чем нужно заниматься уже сейчас, чтобы к чему-то прийти через пять лет», — подытожила Эрдман.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению эксперта межрегионального объединения «Город и транспорт» Владимира Валдина, в России огромное количество людей, которые пользуются СИМ, но даже не слышали, что существуют какие-то правила дорожного движения. Как считает Валдин, для того, чтобы обеспечить надёжную фиксацию нарушений, надо в первую очередь вернуться к практике тотальной регистрации транспортных средств.

До этого стало известно, что в России за превышение скорости на средствах индивидуальной мобильности могут ввести штрафы до 5 тысяч рублей. По мнению тех, кто выступает за принятие таких мер, в настоящее время электросамокатчики не соблюдают ПДД и не несут ответственности за их нарушения. Если соответствующий закон примут, то штрафовать начнут и тех, кто водит СИМ в нетрезвом виде.

В России за I полугодие 2023 года число ДТП с участием СИМ выросло на 181,9%. Пострадали 1082 человека, в том числе 432 ребенка.