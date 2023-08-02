Берлин, 2 августа, 2023, 17:31 — ИА Регнум. В Германии в результате ДТП с грузовиком погибла военнослужащая армии США, которая высунулась из люка бронетранспортёра Stryker, ехавшего в составе военной колонны по шоссе. Об этом написало издание Stars and Stripes, ссылаясь на источник в полиции города Вайдена.

U. S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

По его данным, недалеко от Вайдена на автотрассе A93 водитель грузовика не смог вовремя перестроиться, в результате произошло боковое столкновение с американским бронетранспортёром Stryker, который двигался в составе колонны. В момент ДТП 24-летняя военнослужащая армии США выглядывала из люка машины, который во время столкновения ударил её по голове.

Отмечается, что пострадавшая скончалась в ближайшем медучреждении. Личность военнослужащей не будет разглашаться до уведомления ближайших родственников, пояснил источник.

Немецкий город Вайден расположен примерно в 30 минутах езды от полигона Графенвёр, крупнейшего тренировочного пункта армии США в Европе.

Как передавало ИА Регнум, Вашингтон может объявить о предоставлении очередного пакета военной помощи ВСУ в начале следующей недели. Последний транш Украине от США составил 400 млн долларов на вооружение.

Соединённые Штаты заключили сделки с Болгарией и Южной Кореей на поставку 155-миллиметровых снарядов ВСУ. Вашингтон также ведёт переговоры о поставке вооружения Киеву с Японией.

Вооружённые силы стран НАТО, и в частности — армия США, учатся воевать с российской армией. Об этом свидетельствует сообщение американского портала Defence Blog, приводящего появившиеся в Сети фотоснимки. В немецкий порт Бремерхафен в рамках ротации контингента армии США прибыла новая партия военной техники, говорится в сообщении. В составе учебных подразделений американской армии были замечены уникальные образцы военной техники, изображающие вооружения российского производства.