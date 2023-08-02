Москва, 2 августа, 2023, 17:19 — ИА Регнум. Школы в новых регионах России полностью обеспечены учебниками и учебной литературой, сообщил 2 августа глава Минпросвещения Сергей Кравцов на совещании у президента РФ Владимира Путина.

РИА Новости/Антон Круглов

«Для начала нового учебного года направили в новые регионы 7,5 млн учебников и учебной литературы», — сказал министр.

Кравцов добавил, что в детские сады было передано 300 тыс. экземпляров развивающей литературы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Кравцов заявил, что в новых учебниках по истории в школах теперь будут карты с новыми регионами России.

Для старших классов учебник уже полностью готов, и с 1 сентября школы смогут заниматься по нему — постепенно, по мере возможности.