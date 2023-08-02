Лондон, 2 августа, 2023, 17:19 — ИА Регнум. МИД Великобритании объявил о смене посла в Москве, с ноября им станет кадровый дипломат Найджел Кейси. Об этом 2 августа сообщила пресс-служба британского внешнеполитического ведомства.

Антон Денисов/РИА Новости

«Найджел Кейси был назначен послом Его Величества в Российской Федерации на смену дамы Деборы Броннерт, которая будет переведена на другую дипломатическую работу», — сказано в заявлении.

В МИД уточнили, что Кейси вступит в должность в ноябре 2023 года.

Ранее официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова заявляла, что МИД России в апреле вызывал для беседы послов США, Великобритании и Канады из-за того, что их попытки указать России на то, как ей следует жить, вышли за рамки дипломатического статуса.

Захарова назвала разговор с вызванными послами жёстким.

Позднее российский МИД ввёл уведомительный порядок передвижения сотрудников британских дипломатических миссий по территории РФ.

Так, персонал посольства Великобритании в Москве и генерального консульства в Екатеринбурге должны уведомлять о своих поездках за пределы 120-километровой зоны свободного передвижения как минимум за пять рабочих дней.

Такой документ должен содержать информацию о сроках, цели, типе поездки, планируемых деловых контактах, сопровождающих лицах, виде транспорта, местах посещения и размещения, а также маршруте поездки.