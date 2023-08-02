Москва, 2 августа, 2023, 17:17 — ИА Регнум. Россия относится к африканским странам как к друзьям, и они видят в России друга, заявил 2 августа президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Максим Блинов/РИА Новости Владимир Путин

По его словам, сейчас готовятся соглашения о торговле с Египтом, Марокко, Тунисом. Президент отметил, что нельзя упустить и другие регионы — континент огромный.

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