Москва, 3 августа, 2023, 09:30 — ИА Регнум. С 1 марта 2023 года более 1 миллиона жителей ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей получили доступ к медицинской помощи на территории РФ и оформили цифровые полисы обязательного медицинского страхования (ОМС).

Пресс-служба ФОМС Территориальные фонды ОМС открыли более пятидесяти дополнительных пунктов оформления и выдачи страховых полисов

Как заявил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин, доступ к качественной медпомощи получает все большее количество граждан. Представители ФОМС и территориальных фондов помогают в организации системы ОМС в новых регионах, предоставляя методологическую и организационную поддержку. Работа будет продолжаться и в дальнейшем.

Жители новых субъектов, которые уже оформили гражданство РФ, для получения полиса должны предъявить СНИЛС и документ, удостоверяющий личность. При оформлении полиса для детей до 14 лет также требуется СНИЛС (при наличии), свидетельство о рождении и документ, удостоверяющий личность законного представителя.

Пресс-служба ФОМС Более миллиона жителей ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей получили доступ к медицинской помощи

Заявление на получение полиса можно направить через отделение МФЦ, территориальный фонд ОМС, медицинские учреждения и портал «Госуслуги». Подать заявление и документы на оформление страхового полиса можно также через дополнительные и мобильные офисы.

С 1 июля по просьбам жителей четырех новых регионов территориальные фонды ОМС субъектов открыли более пятидесяти дополнительных пунктов оформления и выдачи страховых полисов. Сейчас в новых регионах работают порядка 125 пунктов.