Москва, 2 августа, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Библиотечные фонды в новых регионах России нужно пополнить книгами русских и зарубежных писателей, заявил президент РФ Владимир Путин 2 августа на совещании с членами правительства.

Владимир Вяткин/РИА Новости

«Нужно пополнить библиотечные фонды Донбасса и Новороссии, дополнить отечественной и зарубежной литературой», — сказал президент.

Он сообщил, что для библиотек в новых регионах — и школьных, и публичных — закупят 2,5 млн экземпляров книг. Поставить туда эти книги нужно как можно более оперативно.

«В ближайшее время вместе с российским книжным союзом будет обеспечена печать, закупка и доставка более 2,5 млн экземпляров», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что у школьников в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях должны быть все нужные книги и учебники. Жителям регионов нужно обеспечить доступ в интернет, чтобы они могли в любой момент перечитать отечественную и зарубежную классику на русском языке или познакомиться с книжными новинками.

Библиотеки новых регионов, где есть такая возможность, нужно подключить к электронным сервисам, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, Путин также заявил, что киевский режим и его хозяева на Западе пытаются уничтожить всё русское, например путём запрета произведений русских классиков. Но будущего у такой политики нет.