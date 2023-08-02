Краснодар, 2 августа, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Сотрудники прокуратуры Краснодарского края направили в суд иск о приостановлении деятельности детского лагеря «Счастливое детство» в Анапе, в котором две девочки пострадали в результате преступлений против половой неприкосновенности. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на источник в надзорном ведомстве региона.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

По информации агентства, было подготовлено и направлено в суд соответствующее исковое заявление.

«В качестве обеспечительной меры прокуратурой заявлено о запрете деятельности лагеря до устрашения выявленных нарушений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в детском лагере нарушен противопожарный режим, в нём не работает сигнализация, с постояльцами и персоналом не проводился инструктаж, а эвакуационные выходы были оформлены ненадлежащим образом.

Уточняется, что в лагере также было нарушено санитарно-эпистемологическое законодательство, спальные корпуса перенаселены, в жилых помещениях и санитарных комнатах повреждены покрытия.

По информации агентства, лагерь не соответствует нормам, действующим в сфере антитеррористической защищенности, отсутствует паспорт безопасности объекта.

Уточняется, что сотрудники охраны не проводили осмотр сооружений и зданий, отсутствовало лицо, которое бы осуществляло контроль работы охранников по впускному-выпускному режиму на территории объекта.

Согласно данным источника, фигурант проник на территорию лагеря через забор.

Как передавало ИА Регнум, в Краснодарском крае по подозрению в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних задержали 49-летнего мужчину. По предварительным данным, в детском лагере «Счастливое детство» мужчина зашёл в комнату отдыха, где находились девочки, и совершил в отношении детей действия сексуального характера. По данным источника в правоохранительных органах, от действий злоумышленника пострадали два ребёнка.