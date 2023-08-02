Москва, 2 августа, 2023, 16:47 — ИА Регнум. Проверку на предмет пропаганды наркотиков начала в отношении блогера Виктории Бони прокуратура Москвы. Об этом директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила 2 августа в своём Telegram-канале.

Alberto Terenghi/ Zuma/TASS Блогер Виктория Боня

Она отметила, что блогер в социальных сетях постоянно призывает пользователей употреблять один из галлюциногенных препаратов.

«Прокуратура Москвы начала проверку в отношении блогерши Виктории Бони на предмет пропаганды наркотиков и психотропных веществ», — написала Мизулина.

Ранее Боня покинула Россию и поселилась в Монако.

Как сообщало ИА Регнум, ранее проверку на предмет пропаганды наркотиков начали в отношении петербургского рэпера Kizaru (Олега Нечипоренко). Возбуждено соответствующее дело об административном правонарушении.