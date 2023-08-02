Херсон, 2 августа, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Бойцы российской армии в Херсонской области получили в подарок быстроходную лодку, подарок от пенсионера из Керчи. Доставили её на позиции представители Народного фронта в Крыму.

Кадр из видео

Как рассказали в организации, месяц назад Андрей Андреевич увидел кадры, на которых запечатлён удар ВСУ по российским бойцам, застрявшим по среди Днепра из-за проблем с лодкой, и решил отдать свою, на которой раньше выходил в море.

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«Бегает лодка очень быстро, поднимается и скользит по воде. Пусть она помогает хоть чем-то. Удачи, ребята, здоровья вам, возвращайтесь живыми и невредимыми!» — отметил пенсионер.

Бойцы, получившие подарок, провели тест-драйв на воде в районе боевых позиций Херсонской зоны СВО, установив новый мотор. Под ним лодка с первых секунд выдала максимальную скорость и маневренность.

Военные поблагодарили Андрея Андреевича, отметив, что лодка замечательная — «просто огонь и летит как пулеметная очередь».

«Победа будет за нами!» — добавили бойцы.

Ранее ИА Регнум писало, что тысячи людей в разных городах России объединяются для того, чтобы поддерживать бойцов на передовой, снабжать их необходимым. Одним из таких примеров стала история поездки в район Первомайска в ЛНР Владимира Серегина. Старшина запаса погранвойск поехал, чтобы доставить на фронт помощь своему 24-летнему внуку Николаю. О помощи из тыла оба мужчины высказались одинаково: поблагодарили волонтёрскую группу за их работу. В этот раз дедушка привёз внуку генератор, боевые вещи, продукты и обувь.