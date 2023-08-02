Москва, 2 августа, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых показано, как колонна бронетехники Вооружённых сил России на ходу поражает замаскированные позиции ВСУ в Серебрянском лесничестве Луганской Народной Республики.

РИА Новости

На видео, снятом с воздуха, колонна российских танков и БМП двигается вдоль лесопосадок, в которых разместились украинские войска. На ходу, не останавливаясь, российские бойцы поражают замаскированные в лесу огневые точки и позиции ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, ранее Минобороны показало героев-танкистов, разбивших колонну техники ВСУ. Экипаж танка «Алёша», который в одиночку остановил колонну бронетехники Вооружённых сил Украины, рассказал о встрече с противником.

Видео, как российский танк в одиночку встал на пути колонны из восьми единиц бронетехники, было опубликовано 29 июля. В атаке ВСУ участвовали два танка и шесть бронемашин. Экипаж российского танка в бою уничтожил всю колонную украинской бронетехники. По российскому танку противник не попал.