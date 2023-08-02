Москва, 2 августа, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал очевидным прогрессом, что неугодных кандидатов в президенты Соединённых Штатов теперь не убивают, а только подвергают уголовному преследованию.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп

«Раньше неугодных кандидатов в президенты в США просто убивали. Теперь же против них заводят уголовные дела и предъявляют обвинения. Что ж, прогресс налицо», — написал он на английском языке в Twitter.

Как передавало ИА Регнум, 1 августа против экс-президента США Дональда Трампа выдвинули обвинения в попытке помешать утвердить итоги выборов 2020 года. 3 августа политик был вызван в федеральный суд. Большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения Трампа по четырём пунктам — за «сговор с целью обмана США», «вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры» и «сговор против прав».

В офисе Трампа сравнили США с нацистской Германией. Так, в заявлении, которое распространила пресс-служба предвыборной кампании Трампа, говорится о том, что преследование экс-президента США Дональда Трампа напоминает времена нацистской Германии 1930-х годов.

В штабе Трампа заявили, что новые выдвинутые обвинения против экс-президента США являются попыткой действующей администрации американского лидера Джо Байдена повлиять на выборы 2024 года.