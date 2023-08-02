Измаил, Украина, 2 августа, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на свои источники, рассказал подробности российских ударов по украинскому порту Измаил.

Министерство обороны РФ

По его словам, которые приводит РИА Новости, в результате удара была поражена нефтебаза, которая горела несколько часов. Также была поражена база технического обслуживания флота, где ремонтировались суда, в том числе военные украинские катера.

«Было попадание в здание морвокзала — по набережной Капикраяна, где, по сведениям подполья, находились иностранные военные, скорее всего, румынские», — рассказал подпольщик.

Кроме того, была поражена портовая инфраструктура: зерновое хранилище и элеватор, где, по сведениям подполья, находилась военная иностранная техника. Всего было зафиксировано восемь ударов.

Комментируя видео, снятое подпольщиками в Измаиле, он пояснил, что на нём зафиксировано, как наносится удар по зданию Управления пароходства, где от удара возник пожар. На кадрах ночной съёмки видна работа украинской ПВО, а затем мощный всполох и слышен звук взрыва.

Как передавало ИА Регнум, 2 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил о серьёзных разрушениях на юге Украины в результате ударов Вооружённых сил России.

Ранее издание «Измаил онлайн» сообщило, что в Измаиле были повреждены портовая инфраструктура, элеватор, морской вокзал и нефтехранилище.

По словам первого заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, Украина использовала портовые объекты в военных целях. Он отметил, что киевский режим прикрывался зерновой сделкой в собственных интересах.