Москва, 2 августа, 2023, 16:00 — ИА Регнум. В Москве и нескольких регионах Центрального федерального округа объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары. Об этом 2 августа сообщила пресс-служба Гидрометцентра России.

Михаил Метцель/ТАСС

По её данным, с 3 по 4 августа местами в Москве ожидается сильная жара, столбик термометра днём может подняться до 31°С, а с 5 по 7 августа температура воздуха может повыситься до 34°С. Уточняется, что с 5 по 7 августа в южной половине Центрального федерального округа ожидается сильная жара.

Так, максимальная дневная температура воздуха 5–7 августа в Воронежской области, 6–7 августа в Тульской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Орловской, Брянской и Тамбовской областях может достигать значений 35–36°С, в Белгородской и Курской областях местами столбик термометра может подниматься до 37°С.

Как передавало ИА Регнум, ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что температура воздуха в Москве в ближайшие выходные дни может впервые за лето преодолеть отметку в +30 градусов. Метеоролог также отметил, что первый выходной день августа ожидается солнечным и сухим, при этом именно 5 августа, скорее всего, воздух может прогреться впервые в этом году до +30 градусов. 6 и 7 августа также ожидается жаркая и сухая погода, в эти дни воздух может прогреться до +33.