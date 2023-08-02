Москва, 2 августа, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Все виды медицинской помощи в России останутся бесплатными, информация о якобы планируемом переводе части услуг на платную основу не соответствует действительности, заявил 2 августа помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Данил Айкин/ТАСС

«Информация о том, что медицинская помощь станет платной, не соответствует действительности», — сказал он журналистам.

Сотрудники некоторых СМИ, по-видимому, неверно трактовали содержание одного из нормативных актов министерства и сделали ошибочный вывод, отметил помощник министра.

Экстренная, неотложная и плановая медицинская помощь, а также лекарственное обеспечение в стационарах будут предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий, никаких изменений не планируется, сказал Кузнецов.

Заключая с пациентами договоры об оказании платных услуг, медицинские учреждения обязаны проинформировать их о возможности получения тех же услуг бесплатно, а также о предельных сроках ожидания предоставления такой помощи на бесплатной основе, добавил помощник министра.

В мае 2023 года в Росстате сообщили, что продолжительность жизни в России по итогам 2022 года выросла на 2,7% и составляет 72,8 года. Такого показателя удалось достичь во многом благодаря профилактическим осмотрам и диспансеризации, отметили в службе.

Также в мае 2023 года президент России Владимир Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях. Он также отметил, что в новых регионах России уже проведено медицинское обследование более 300 тысяч детей.