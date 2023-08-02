Вашингтон, 2 августа, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Киев проигрывает военный конфликт вопреки помощи Запада, заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

РИА Новости

«Несмотря на беспрецедентные вливания в ВСУ вообще всего — современного оружия, денег, иностранных боевиков и ключевых разведданных — вашингтонская марионетка разгромлена», — написал он в статье для The American Conservative.

По его словам, больницы на Украине переполнены людьми при том, что командование ВСУ оставляет своих раненых бойцов на поле боя.

Экс-советник главы Пентагона также заметил, что Соединённые Штаты совершили крупную ошибку, допустив, что Россия является «бензоколонкой с ядерным оружием».

Как сообщало ИА Регнум, ранее Макгрегор заявил, что Вооружённые силы Украины в рамках своего контрнаступления теряют своих военных в «промышленных масштабах.

Однако, добавил он, Киев не заботится об этой проблеме, надеясь заручиться политической поддержкой Запада. Макгрегор полагает, что Украине не стоит ждать какой-либо новой помощи со стороны западных стран.