В США заявили, что Украина проигрывает военный конфликт
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украина проигрывает военный конфликт вопреки помощи Запада
Вашингтон, 2 августа, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Киев проигрывает военный конфликт вопреки помощи Запада, заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
«Несмотря на беспрецедентные вливания в ВСУ вообще всего — современного оружия, денег, иностранных боевиков и ключевых разведданных — вашингтонская марионетка разгромлена», — написал он в статье для The American Conservative.
По его словам, больницы на Украине переполнены людьми при том, что командование ВСУ оставляет своих раненых бойцов на поле боя.
Экс-советник главы Пентагона также заметил, что Соединённые Штаты совершили крупную ошибку, допустив, что Россия является «бензоколонкой с ядерным оружием».
Как сообщало ИА Регнум, ранее Макгрегор заявил, что Вооружённые силы Украины в рамках своего контрнаступления теряют своих военных в «промышленных масштабах.
Однако, добавил он, Киев не заботится об этой проблеме, надеясь заручиться политической поддержкой Запада. Макгрегор полагает, что Украине не стоит ждать какой-либо новой помощи со стороны западных стран.