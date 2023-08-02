Дакар, 2 августа, 2023, 15:32 — ИА Регнум. В Сенегале на фоне заключения в тюрьму главного оппозиционера страны Усмана Сонко наблюдаются напряжённость и столкновения, сообщили 2 августа в посольстве России в Сенегале.

Bess Sadler Резиденция президента Сенегала в Дакаре

«Действительно, сейчас напряжённость в стране из-за того, что главного оппозиционера Сонко посадили в тюрьму. До этого он содержался под домашним арестом, а теперь он уже второй день проводит в тюрьме, которая находится за Дакаром», — отметили ТАСС в российском посольстве.

Кроме того, 31 июля партия Сонко («Патриоты Сенегала за труд, этику и братство») официально была распущена. На этой волне произошли столкновения, в результате которых за последние три дня погибли три человека, а также сгорел автобус в пригороде Дакара.

При этом в посольстве подчеркнули, что угроз российскому диппредставительству, которое находится в центре Дакара, нет. «Рядом с нами МВД. Как правило, в такие дни здание МВД и все остальные министерства, которые находятся рядом, хорошо оцепляют и предоставляют охрану. В этом плане всё в порядке. Единственное, мы сами в рамках безопасности не выезжаем в город», — добавили в посольстве.

В российском посольстве не исключили, что в ближайшие дни будет объявлено о манифестациях, они могут пройти в пятницу или субботу.

Как передавало ИА Регнум, в начале июня стало известно, что в ходе массовых протестов, начавшихся в Сенегале после вынесения обвинительного приговора Сонко, погибли по меньшей мере девять человек. Помимо человеческих жертв, глава министерства внутренних дел страны Антуан Диом объявил о приостановке доступа к социальным сетям и ряду цифровых приложений. По его словам, такая мера направлена на последующее предотвращение распространения разжигающих ненависть сообщений.

Политик Усман Сонко преследуется по восьми пунктам обвинения, среди которых — призыв к восстанию, объединение преступников, посягательство на государственную безопасность, заговор против государственной власти, действия, направленные на подрыв общественной безопасности, и организация серьёзных политических беспорядков.