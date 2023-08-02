Москва, 2 августа, 2023, 15:52 — ИА Регнум. У стран БРИКС могут быть разные точки зрения на то, как должна расширяться эта организация, но это никак не портит их отношения между собой, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Об этом он заявил 2 августа корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее агентство Reuters распространило информацию о том, что Бразилия стала главным противником расширения БРИКС, так как опасается, что альянс при таком развитии событий потеряет авторитет.

Как заметил Новиков, Бразилия — дружественное России государство и не стоит её в чем-то подозревать.

«БРИКС — это структура из государств, у которых есть серьёзный экономический потенциал либо мирового, либо регионального масштаба. В БРИКС представлены почти все континенты. А дальше внутри этого объединения вырабатываются определённые правила взаимодействия. И конечно, могут быть разные точки зрения на то, к чему приведёт появление внутри БРИКС новых государств», — заметил Новиков.

Однако, как подчеркнул парламентарий, несмотря на разные взгляды на этот вопросы, это никак не портит отношения между странами БРИКС, которые уже вошли в состав этого альянса.

Более того, даже если те, кто захотел войти в БРИКС, не будут интегрированы туда в полной мере, это не станет препятствием для того, чтобы каждое из государств БРИКС выстраивало свои двусторонние отношения со странами, пожелавшими войти в это объединение.

В свою очередь, Сергей Лунев, профессор МГИМО МИД РФ, заметил, что, несмотря на возражения Бразилии против расширения БРИКС, её отношения с Россией не испортятся.

«Бразилия — это единственная страна Латинской Америки, которая представлена в БРИКС, и она не хотела бы видеть там каких-то конкурентов, — сказал Лунев. — А конкуренцию ей могут составить Аргентина (второй лидер Южной Америки) и Мексика (лидер Центральной Америки). И Бразилия, очевидно, видит в расширении БРИКС возможное ущемление своих позиций».

Кроме того, он напомнил, что при предыдущем президенте Бразилия выстроила хорошие отношения с США. Новый президент нацелен на сотрудничество с Россией.

«Но очень сложно выстраивать отношения со страной, ориентируясь на конкретного лидера. Завтра он сменится, и всё поменяется», — заметил Лунев.

Кроме того, он согласился с тем, что при форсированном расширении БРИКС может стать менее управляемым.

«В любом случае отношения России и Бразилии не испортятся из-за того, что эти страны по-разному смотрят на вопрос пополнения БРИКС новыми государствами, — сказал Лунев. — Есть разногласия по поводу направленности действий БРИКС. Но это не мешает координировать политику и тому подобное. Разногласия будут неизбежны. Это естественно, особенно когда речь идёт об организации, которая фактически построена на одном пункте — неприемлемость монопольного положения стран Запада в политической и экономической системе».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по информации Reuters, полученной из источников в правительстве Бразилии, это государство опасается, что расширение БРИКС может привести к большим изменениям блока. Кроме того, Бразилия обеспокоена сплоченностью альянса и тем, чтобы сохранить своё место в группе важных стран.

Комментируя будущее БРИКС, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что вопрос расширения БРИКС обсуждается на экспертном уровне и будет обсуждаться.

До этого стало известно, что против расширения БРИКС выступает ещё один член этого объединения — Индия, которая настаивает на создании строгих планов по поводу того, как и когда в состав БРИКС смогут войти другие страны.

По мнению индолога Алексея Куприянова, такое поведение Нью-Дели объясняется тем, что там хотят вести диалог с Китаем на равных условиях, в то время как приход в БРИКС новых союзников КНР может ослабить позиции Индии в этой организации.