Москва, 2 августа, 2023, 15:21 — ИА Регнум. Российские войска в ходе проведения специальной военной операции продолжают наступление на купянском направлении, улучшая своё тактическое положение, сообщили 2 августа в Министерстве обороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

«На Купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск, наступая в направлении населённых пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики и Тимковка Харьковской области, улучшили тактическое положение», — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства.

На том же направлении в районе Новосёловского (ЛНР) российские войска отразили две атаки противника, отметили в Минобороны. Ударами штурмовой авиации и огнём артиллерии было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Тимковки, Котляровки, Первомайского (Харьковская область), Новосёловского и Артёмовки (ЛНР), сообщили в ведомстве.

За минувшие сутки потери противника на данном направлении составили более 40 военнослужащих, также было уничтожено 11 единиц техники, отметили в министерстве.

Также 2 августа в Минобороны сообщили о безуспешных попытках ВСУ атаковать на пяти направлениях (запорожском, донецком, южнодонецком, купянском и краснолиманском). ВСУ в минувшие сутки вновь пытались атаковать беспилотным катером корабль ВМФ России, катер был своевременно обнаружен и уничтожен, рассказали также в ведомстве.