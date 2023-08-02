Вашингтон, 2 августа, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Руководство сухопутных войск Соединённых Штатов разрабатывает новую стратегию по применению обычных видов вооружений на основе выводов, которые были сделаны в ходе наблюдения за конфликтом на территории Украины. Об этом сообщил еженедельник Defense News.

U. S. Department of Defense/via Globallookpress.com

Глава командования перспективных разработок армии США Джеймс Рейни, слова которого приводит издание, сообщил, что ранее был проведён тщательный анализ стратегических вооружений, который лег в основу стратегии использования высокоточного оружия.

«Сейчас мы делаем то же самое для обычных вооружений», — заявил он, добавив, что обычные виды вооружений так же важны, как и высокоточные.

Он уточнил, что новая артиллерийская стратегия основана на том, что происходит на территории Украины, а также на актуальных нуждах тихоокеанских подразделений войск США.

Офицер сообщил, что данная стратегия определит возможности и потенциал имеющихся вооружений, а также нужды сухопутных войск в перспективе.

В рамках данной стратегии будут рассмотрены новые технологии, которые могли бы повысить эффективность обычной артиллерии, например наработки по увеличению дальности стрельбы, пояснил Рейни.

«Как мы видим из ситуации на Украине, высокоточное оружие и новые технологии имеют большое значение, но ключевую роль на поле боя играет традиционная, осколочно-фугасная артиллерия», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, вооружённые силы стран НАТО, и в частности армия США, учатся воевать с российской армией. Об этом свидетельствует сообщение американского портала Defence Blog, приводящего появившиеся в Сети фотоснимки. В немецкий порт Бремерхафен в рамках ротации контингента армии США прибыла новая партия военной техники, говорится в сообщении. В составе учебных подразделений американской армии были замечены уникальные образцы военной техники, изображающие вооружения российского производства.

Поставки макетов западной военной техники свидетельствуют о том, что американская армия рассматривает возможность прямого боестолкновения непосредственно с Россией, сказал ИА Регнум военный эксперт, офицер запаса Александр Михайловский. В отличие от советской бронетехники, которая до сих пор состоит на вооружении десятков стран (в том числе стран НАТО), БТР-82 и «Тигры» — современные образцы военной техники, разработанные непосредственно для Вооружённых сил России, напомнил специалист.