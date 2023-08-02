Москва, 2 августа, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Следователи подозревают строителей, проводивших фасадные работы в московской многоэтажке, в краже денег из квартиры пенсионерки. Об этом корреспонденту ИА Регнум сообщил источник в правоохранительных органах.

Максим Захаров/РИА Новости

Источник рассказал, что 31 июля в полицию обратилась 67-летняя москвичка. Женщина написала заявление о краже из её квартиры на Большой Пироговской улице. Пенсионерка пояснила, что собиралась поехать с мужем в отпуск в Липецкую область и стала заранее собирать всё необходимое, в том числе и деньги. Сумку с ними женщина поставила на подоконник, а уже через пару часов купюры пропали. Потерпевшая пояснила правоохранителям, что её квартира находится на втором этаже, а в доме сейчас проводится реставрация наружной облицовки. Вокруг дома установлены леса, по которым передвигаются рабочие.

«Поступило заявление от 67-летней жительницы района Хамовники о том, что из её квартиры произошло хищение денежных средств в размере 450 тысяч рублей, 2000 долларов США и 150 евро. Ущерб составил 647 тысяч рублей. Заявительница пояснила, что оставила сумку с деньгами на окне, а окно открыла для проветривания», — рассказал собеседник агентства.

На место происшествия направили наряд полиции и кинолога с собакой. Сейчас по заявлению пенсионерки проводится проверка. Правоохранители опрашивают бригадиров строительной фирмы.