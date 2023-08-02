Москва, 2 августа, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным высказал признательность руководству и народу России за помощь в тушении лесных пожаров, сообщила 2 августа пресс-служба Кремля на своём сайте.

Пресс-служба Госкорпорации Ростех/РИА Новости

«Реджеп Тайип Эрдоган высказал признательность руководству и народу России за помощь в тушении лесных пожаров на территории Турецкой Республики», — отмечается в заявлении.

Как передавало ИА Регнум, пожары в Турции в июле охватили лесные массивы рядом с городами Каш, Кемер и Ташаыл в провинции Анталья, также страдали от огня провинции Кахраманмараш, Дулкадироглу и Маниса.

28 июля МЧС РФ сообщило, что в Турции успешно работают экипажи самолётов-амфибий Бе-200ЧС, ликвидируя пожары в труднодоступной местности. Авиация МЧС сбросила на очаги горения почти 1,2 тыс. тонн воды.

На данный момент большинство лесных пожаров удалось либо взять под контроль, либо потушить.