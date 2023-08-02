Москва, 2 августа, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили перспективы дальнейшего развития торгово-экономических связей двух стран. Об этом 2 августа сообщила пресс-служба Кремля.

Анна Рыжкова ИА Регнум

По её информации, в ходе обсуждения повестки дня российско-турецкого партнёрства лидеры двух стран сконцентрировались на перспективах дальнейшего развития торгово-экономических связей, сотрудничества в туристической отрасли, а также на реализации совместных стратегических проектов в сфере энергетики.

Отмечается, что они выразили удовлетворение устойчивым ростом товарооборота, который по результатам 2022 года увеличился почти в два раза.

Как передавало ИА Регнум, президент России изложил своему турецкому коллеге позицию России по зерновой сделке. В ходе телефонного разговора он подтвердил, что Москва готова вернуться к ней после выполнения Западом своих обязательств. Российский лидер отметил, что очередное продление договорённости потеряло смысл, так как прогресс в реализации российской части зерновой сделки отсутствовал полностью. Он подтвердил, что РФ готова вернуться к Стамбульским договорённостям, как только Запад на деле выполнит все зафиксированные в них обязательства перед ней.

В ходе телефонного разговора президенты России и Турции договорились о визите российского лидера в Анкару. В ходе разговора Эрдоган заявил, что Турция продолжит прикладывать усилия для возобновления зерновой сделки.