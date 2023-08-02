Вашингтон, 2 августа, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Число раненых в ВСУ во время контрнаступления колоссально, военных доставляют в медицинские учреждения «постоянным потоком», пишет New York Times со ссылкой на медиков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Временные медицинские посты… получают постоянный поток солдат, раненных в ходе боевых действий. Их число колоссальное», — говорится в публикации.

Также сообщается, что медики фиксируют мало огнестрельных ранений, многих доставляют после получения ранений из-за мин.

Как сообщало ИА Регнум, бывший американский разведчик Скотт Риттер считает, что власти Украины намеревались провести быстрое контрнаступление, но вместо этого ВСУ оказались вовлечены в войну на истощение, в которой они проигрывают.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что российские военные не просто отражают украинское контрнаступление, а предотвращают мировой конфликт, поскольку в случае отторжения части российской территории Москва была бы вынуждена пойти на крайние меры.