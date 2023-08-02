Белгород, 2 августа, 2023, 12:20 — ИА Регнум. В Белгородской области бойцам территориальной самообороны торжественно вручили оборудование и оружие. Об этом 2 августа сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Григорий Сысоев/РИА Новости

Членам самообороны были выданы противодроновые ружья, автоматы и автомобили УАЗ.

«Мы подошли к тому, что решаем в рамках действующего законодательства вопросы обеспечения оружием нашей самообороны», — сообщил губернатор.

В рамках передачи оружия состоялись показательные учения по работе с беспилотниками.

Отряды самообороны начали формироваться в Белгородской области в ноябре 2022 года. В настоящее время в их составе — около трёх тысяч человек. Предполагается, что это число может быть увеличено. Создано семь батальонов, они ведут дежурство у границы с Украиной. Вопрос о вооружении добровольцев территориальной обороны прорабатывался с президентом России Владимиром Путиным и руководителями силовых ведомств.