Москва, 2 августа, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Московский разработчик и производитель интеллектуального оборудования для тепличных комплексов и фермерских хозяйств разработал бесконтактный датчик осадков. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Московская компания разработала бесконтактный датчик осадков

«Датчик осадков используется в системах автоматического управления микроклиматом промышленных теплиц, полива полей, садов и огородов, а также в работе умных домов», — пояснил специалист. Ранее такие приборы поступали на российский рынок преимущественно из Европы. «Столичное предприятие «Лаборатория инженерных систем» разработало устройство, которое по многим параметрам превосходит импортные аналоги. Так, датчик определяет интенсивность осадков, обладает высокой точностью и адаптирован к особенностям сурового российского климата», — отметил Овчинский. Он добавил, что на сегодняшний день устройство проходит комплексное тестирование, а серийное производство запланировано на сентябрь этого года.

С помощью датчика можно регулировать температуру в теплицах открытием и закрытием специальных форточек, защищая культуры от гибели. Кроме того, устройство интегрируется в интеллектуальный комплекс «умный дом» для автоматического запуска систем снеготаяния и антиобледенения кровли.

В Москве работает почти 4 тысячи промышленных площадок, а ежегодно в городе открывается 40–50 средних и крупных предприятий и около 100 малых. В столице производят разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.

Размещение производства в Москве позволяет компаниям увеличивать объемы реализации продукции, находить партнеров и выходить на новые рынки сбыта. Для столичных компаний доступны более чем 20 системных мер поддержки от города, в том числе субсидии и целевые займы. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.