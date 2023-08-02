Мурманск, 2 августа, 2023, 13:48 — ИА Регнум. В Мурманской области спасатели выдвинулись на поиски туристской группы из шести человек, которая не вышла на связь в установленное время, среди них четверо несовершеннолетних. Об этом 2 августа сообщила пресс-служба МЧС РФ по региону.

МЧС РФ/РИА Новости

По её информации, утром 2 августа в МЧС Мурманска поступили сведения о том, что в установленное в заявке время зарегистрированная туристская группа в количестве шести человек, из них четыре несовершеннолетних, не вышла на связь.

Отмечается, что на поиски данной группы выдвинулись 10 спасателей Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России, которые задействовали две единицы техники.

По информации СМИ, в составе группы туристы из Тулы и Москвы. Четверым туристам по 16 лет, двое человек являются совершеннолетними. Их маршрут стартовал у железнодорожной станции Имандра и проходил через вершины и озера горного массива Хибины.

Как передавало ИА Регнум, в Кабардино-Балкарии эвакуировали четырёх попросивших о помощи туристов с перевала «Цаннер». Туристов с высоты 3700 метров доставили в альплагерь «Безенги». Их жизням ничего не угрожает. Просьба о помощи от участников туристической группы из шести человек, находящихся на перевале Цаннер в Черекском районе, поступила днём 28 июля. Двое сорвались и получили телесные повреждения. К вечеру того же дня двух пострадавших эвакуировали на вертолёте.