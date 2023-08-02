Москва, 2 августа, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Пожар возник в кафе «Лесной уют» на востоке Москвы, сообщил 2 августа источник ИА Регнум. По его данным, горит здание по адресу Народный проспект, 17, стр. 24.

Иван Шилов ИА REGNUM

Данные о пострадавших не поступали.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июля в центре Москвы на Тверском бульваре произошёл сильный пожар в знаменитом кафе «Пушкинъ».

По словам очевидцев происшествия, в результате пожара произошёл взрыв. Сообщалось, что посетителей ресторана эвакуировали, в здании находились более 100 человек, никто не пострадал.