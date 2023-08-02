Москва, 2 августа, 2023, 13:33 — ИА Регнум. Верховный суд 2 августа оставил в силе приговор бывшему советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, отклонив кассационную жалобу стороны защиты.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Бывший советник главы Роскосмоса Иван Сафронов

«Приговор суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу защиты — без удовлетворения», — гласит решение суда.

Заседание прошло в закрытом режиме. Сафронов на нём также не присутствовал.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Сафронов был задержан в июле 2020 года. Его обвинили в передаче секретных сведений о предприятиях военно-промышленного и оборонного комплекса спецслужбам стран — членов НАТО. По заявлению стороны защиты, обвинение назвало конечным получателем сведений Сафронова разведки Чехии, США и Германии.

В сентябре 2022 года Московский городской суд признал Сафронова виновным в государственной измене и приговорил его к 22 годам колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 500 тыс. рублей.

Сторона защиты ранее обращалась в Первый апелляционный суд общей юрисдикции, однако он оставил приговор без изменений.