Москва, 2 августа, 2023, 14:06 — ИА Регнум. В России государство пытается сделать так, чтобы люди активнее переходили на самостоятельное формирование пенсионных накоплений, но пока этот процесс идёт медленно. Об этом корреспонденту ИА Регнум 2 августа заявила Ольга Лебединская, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Ранее представители Минфина РФ заявили журналистам, что создание накопительной части пенсии дало возможность изменить поведение россиян от патерналистического к самостоятельному.

По словам Лебединской, патернализм в настроениях граждан действительно снижается, но темпы изменений пока невелики. На данный момент доля граждан, имеющих накопительную пенсию, составляет всего 8% (6,2 млн из 36,6 млн человек застрахованных). За большинство платит работодатель, в основном сырьевые компании.

Она подчеркнула, что государство проводит политику, направленную на активизацию действий граждан по самостоятельному формированию пенсионных накоплений. Причём нельзя сказать, что негосударственные пенсионные фонды (НПФ) неэффективны.

«Любые долгосрочные инвестиции всегда рискованны, но НПФ минимизирует риски в них. На первый взгляд, при среднегодовой инфляции 7,8% (за период 2005–2020 годов) доходность НПФ 8% кажется небольшой, но никакие долгосрочные инструменты, доступные для широких масс, такой доходности не дадут, — сказал Лебединская. — Даже в сложном 2022 году ни один НПФ не ушёл в минус».

Экономист констатировала, что доля тех, кто готов купить облигации федерального займа (ОФЗ) и немного корпоративных облигаций на индивидуальный инвестиционный счёт, пока невелика.

Лебединская напомнила, что для привлечения граждан РФ к накопительным программам разработана программа госконтракта, когда государство софинансирует накопления, причём объём финансирования будет максимальным у социально незащищённых слоев населения.

«Максимальный размер дополнительного стимулирующего взноса от государства — до 36 тысяч рублей в год (до 108 тысяч рублей максимум) и предоставляет налоговый вычет в общей сумме до 52 тысяч рублей при уплате до 400 тысяч в год, что также увеличивает располагаемый доход», — призвала не забывать экономист.

В свою очередь, Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова, заметила, что стратегия поведения граждан по формированию дополнительной пенсии очень разная. Кто-то считает, что необходимо самим думать о будущей пенсии и надеяться не только на страховую пенсию. Такие граждане хотят получать только официальную заработную плату и делать накопления. Другие считают, что неизвестно, что может быть через десятилетия, надо жить здесь и сейчас и не надо копить.

«Такая стратегия зависит от возраста. Введение накопительной пенсии положительно отразилось на поведении граждан, но в дальнейшем замораживание изменило поведение части населения. И граждане старшего поколения как раз считают, что копить на будущую пенсию не надо. А вот молодых и ответственных за будущую пенсию становится всё больше», — сказала она.

Поэтому, как полагает Иванова-Швец, очень важно, чтобы была такая система формирования будущей пенсии, когда ответственность ложится не только на государство и работодателя, но и на самого гражданина.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению и. о. директора Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константина Ордова, в России почти треть работающего населения поняла, как важно откладывать деньги на старость. Как заявил Ордов, финансово грамотные люди с доходом выше среднего абсолютно точно понимают, что пенсионные выплаты со стороны государства не коррелируют с их уровнем заработной платы.

В России с 1 августа работающим пенсионерам пересчитают пенсии, а кроме того, увеличат выплаты ещё двум категориям пенсионеров: 80-летним и уволенным.