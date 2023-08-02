Стамбул, Турция, 2 августа, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Все артиллерийские снаряды, обнаруженные на турецком курорте Шиле в окрестностях Стамбула, уничтожены контролируемым взрывом.

(сс) özgür okkalı Побережье в Шиле

«Саперы соединили снаряды и взорвали их контролируемым взрывом. В качестве меры предосторожности были эвакуированы жители ближайших домов», — сообщил источник РИА Новости в полиции Шиле.

По его словам, все пляжи черноморского курорта Шиле, кроме одного, вновь открыты.

Как передавало ИА Регнум, турецкие власти 31 июля закрыли пляж на черноморском курорте Шиле в окрестностях Стамбула в связи с обнаружением как минимум 28 неразорвавшихся мин.

Боеприпасы были обнаружены 30 июля в ходе погружения водолазов. Восемь мин были доставлены на берег для последующего уничтожения. Водолазы продолжают обследовать морское дно у пляжа.

Ранее Минобороны России предупреждало, что передвижение на северо-западе Чёрного моря представляет для мореплавателей опасность из-за мин. По данным российского военного ведомства, ВМС Украины установили более 400 мин в районах Одессы, Очакова, Черноморска и Южного.

В марте прошлого года дрейфующую морскую мину обнаружили в румынской акватории Чёрного моря. В апреле морскую мину прибило к побережью Турции. Ещё одна в середине февраля 2023 года взорвалась у Батуми в Грузии.