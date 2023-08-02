Москва, 2 августа, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 2 августа поднимался выше отметки 102 рубля, свидетельствуют данные торгов.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

В течение нескольких минут стоимость евро превышала 102 рубля, достигнув отметки в 102,015 рубля, позднее курс начал снижаться.

Превышение отметки в 102 рубля за евро было зафиксировано впервые с 20 июля 2023 года.

Курс доллара в ходе торгов 2 августа достигал отметки 92,88 рубля (рост составлял 55 копеек), юаня — 12,93 рубля (рост 9 копеек).

К осени 2023 года курс рубля может немного ослабеть, но резкого падения, скорее всего, не случится, отметила ранее в беседе с корреспондентом ИА Регнум Татьяна Белянчикова, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов назвал главной причиной ослабления курса рубля изменение торгового баланса (приток и отток валюты), а не продажу бизнесов иностранцами. С этой позицией можно согласиться, российский рынок в последний год стал слишком «тонким» — объёмы торгов стали меньше, и даже небольшой дисбаланс спроса и предложения придаёт рынку волатильности, отмечал в беседе с корреспондентом ИА Регнум Вадим Ковригин, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова.