Берлин, 2 августа, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Киеву из-за провального контрнаступления и под давлением Запада придётся предстоящей зимой пойти на переговоры с Россией, пишет Кристоф Шильц в статье для немецкого издания Die Welt.

Иван Шилов ИА Регнум

Он напомнил, что украинское контрнаступление «продолжается уже 60 дней с небольшими успехами и огромными потерями».

«Всё указывает на то, что этот конфликт будет заморожен», — пишет Шильц.

Автор добавил, что Украина находится «в очень плохом положении с точки зрения собственных заявлений о желании вернуть себе все территории».

Отсутствие успеха вызовет растущее разочарование среди военных и мирных жителей на Украине, а также сокращение числа резервистов, желающих и способных воевать. Таким образом, ситуация может развиваться по примеру войны на Корейском полуострове, сделал вывод эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, бывший американский разведчик Скотт Риттер считает, что власти Украины намеревались провести быстрое контрнаступление, но вместо этого ВСУ оказались вовлечены в войну на истощение, в которой они проигрывают.

В свою очередь бывший советник ЦРУ Джим Рикардс отметил, что Белый дом начал делать заявления о своём желании добиться перемирия на Украине, но за этим желанием стоит лишь намерение получить время на перевооружение ВСУ для продолжения войны, поскольку сейчас Украина очевидно проигрывает войну.