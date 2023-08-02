Москва, 2 августа, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Доллар США стоил больше 93 рублей на Московской бирже. До этой отметки он не поднимался с 6 июля, следует из данных торгов.

Дарья Антонова ИА Регнум

Курс доллара расчётами «завтра» на 13:00 мск поднимается на 70 копеек, до 93,03 рубля.

Курс юаня поднимается на 70 копеек, до 12,95 рубля. Европейская валюта дорожает на 99 копеек, до 102,17 рубля.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов назвал торговый баланс основным фактором ослабления рубля. Курс снижается на фоне притоков и оттоков валюты в Россию и из неё. При этом он усомнился, что ключевую роль здесь сыграла продажа иностранцами их бизнесов.

По мнению Дениса Перепелицы, директора федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент акафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова, период ослабления рубля будет зависеть от темпов импортозамещения и возможностей экспортёров получать валютную выручку. Эксперт согласился с мнением министра финансов в беседе с ИА Регнум, он полагает, что при росте цен на сырьё и ускоряющейся мировой инфляции серьёзной девальвации рубля, скорее всего, не будет. Курс рубля к осени останется в пределах 90–93 рублей за доллар.