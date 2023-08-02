Санкт-Петербург, 2 августа, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Композитор Александр Колкер умер 1 августа в Санкт-Петербурге из-за осложнений, возникших после прошлогоднего нападения в лифте. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

ТАСС/ Алексей Филиппов Композитор Александр Колкер

Собеседник агентства уточнил некоторые детали, связанные с похоронами. По его словам, дочь композитора Наталья Пахоменко не приедет из Израиля попрощаться с отцом. Он также рассказал, что последним желанием Александра Наумовича было не устраивать громкой панихиды, а сделать всё по-тихому.

Александра Колкера недавно выписали из больницы, куда он попал после того, как его обнаружили парализованным и истощённым в своей квартире на набережной Чёрной речки в Санкт-Петербурге. Пару дней его состояние оставалось стабильным, но друзья и близкие заметили, что за день до смерти ему стало очень плохо. По словам источника, 31 июля состояние Александра Наумовича вызывало много вопросов.

«В июле он провёл очень много времени в больнице. Последние дни очень плохо себя чувствовал. Он говорил, что после нападения на него в лифте в прошлом году его состояние резко ухудшилось. Ну и плюс возраст. Причиной смерти стали осложнения после того нападения», — рассказал собеседник.

О смерти знаменитого советского композитора стало известно 1 августа. Коллеги Александра Наумовича сообщили о кончине заслуженного деятеля искусств РСФСР.

20 февраля 2022 года на Александра Колкера было совершено нападение в лифте дома 61 по набережной Чёрной речки в Приморском районе Петербурга. Полицейским удалось задержать по горячим следам нападавшего, им оказался 46-летний житель Южно-Сахалинска Иван Худяков.

Александр Наумович Колкер родился 28 июля 1933 года. Он является автором таких популярных произведений, как «Дождик», «Парень с Петроградской стороны», «Туман», «Карелия», «Стоят девчонки» и многих других. Есть у Александра Колкера и песни к кинофильмам, спектаклям и мюзиклам.