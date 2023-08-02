Москва, 2 августа, 2023, 13:03 — ИА Регнум. В акватории Балтийского моря под руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова со 2 августа стартовали военно-морские учения «Океанский щит — 2023». Об этом 2 августа сообщила пресс-служба Минобороны России.

Виталий Невар/ТАСС

По её информации, во время учений будет проверена готовность сил Военно-морского флота к защите национальных интересов России в оперативно важном районе, а также слаженность работы штабов различного уровня по управлению войсками.

Отмечается, что в ходе учений будут отработаны мероприятия по перевозке войск и воинских грузов, по защите морских коммуникаций, по обороне морского побережья.

Уточняется, что планируется выполнить свыше 200 боевых упражнений, в том числе с практическим применением оружия.

В пресс-службе уточнили, что в учениях будут участвовать более 30 боевых кораблей и катеров, 30 летательных аппаратов морской авиации и Воздушно-космических сил России, 20 судов обеспечения, около шести тысяч военнослужащих.

Отмечается, что по завершении учений корабли совершат межфлотские переходы в пункты постоянного базирования, а авиация вернётся на свои аэродромы.

Как передавало ИА Регнум, боевые корабли Военно-морского флота России и Военно-морских сил Китая приступили к третьему совместному морскому патрулированию акватории Тихого океана. Задачи совместного патрулирования заключаются в укреплении сотрудничества, поддержании мира и стабильности в регионе, мониторинге морской акватории и охране объектов морской экономической деятельности двух стран. Моряки отработают, в частности, плавание в составе различных строев, организацию всех видов обороны отряда, пополнение запасов воды и топлива на ходу. С экипажами надводных кораблей будут взаимодействовать самолёты морской авиации.