Вашингтон, 2 августа, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Преследование экс-президента США Дональда Трампа напоминает времена нацистской Германии 1930-х годов. Об этом говорится в заявлении, которое распространила пресс-служба предвыборной кампании Трампа.

Julia Nikhinson — CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Дональд Трамп

В тексте заявления указывается на то, что беззаконие преследований Трампа и его сторонников напоминает нацистскую Германию 1930-х годов, а также другие авторитарные диктаторские режимы.

Отмечается, что Трамп всегда следовал закону.

Как передавало ИА Регнум, 1 августа против экс-президента США Дональда Трампа выдвинули обвинения в попытке помешать утвердить итоги выборов 2020 года. 3 августа политик был вызван в федеральный суд. Большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения Трампа по четырём пунктам — за «сговор с целью обмана США», «вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры» и «сговор против прав».

В штабе Трампа заявили, что новые выдвинутые обвинения против экс-президента США являются попыткой действующей администрации американского лидера Джо Байдена повлиять на выборы 2024 года.