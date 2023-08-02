Москва, 2 августа, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Правительство подкрепило аргументами отказ от предложения прекратить участие России в Международном валютном фонде (МВФ), заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 2 августа журналистам.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

«Здесь главное — позиция правительства весьма аргументированная, поэтому весьма аргументированно несогласие с таким предложением», — сказал Песков, комментируя отрицательную реакцию правительства на инициативу о выходе из МВФ и других международных структур.

Как сообщало ИА Регнум, правительство России не поддержало законопроект КПРФ о выходе страны из состава МВФ, Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциации развития. Такой шаг несёт риски для вложенных в эти организации российских активов, говорится в заключении правительства.

Фракция КПРФ внесла законопроект на рассмотрение Госдумы 25 июля. Авторы объяснили своё предложение политикой, которую проводят МВФ и МБРР в отношении России с 2014 года, а также санкционной политикой недружественных государств во главе с США, направленной против России, которая усилилась после начала СВО на Украине.