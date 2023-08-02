Москва, 2 августа, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Обсуждений по поводу создания более широкого аналога БРИКС в настоящее время нет. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 2 августа журналистам, комментируя позицию Бразилии, выступающей против приёма в альянс новых участников.

Евгений Биятов/Фотохост-агентство brics-russia2020.ru

«Нет, в настоящий момент такие обсуждения не ведутся», — ответил представитель Кремля на вопрос, обсуждается ли создание другой организации помимо БРИКС.

По его словам, вопрос расширения БРИКС обсуждается на экспертном уровне и будет обсуждаться. Он напомнил, что ранее говорил об определённых нюансах в подходах государств-членов. Контакты с государствами, которые проявляют интерес к объединению, будут продолжаться и в двустороннем формате, и в том числе по линии БРИКС.

Вопрос расширения в первую очередь зависит от государств-членов, он достаточно растянутый по времени, добавил Песков.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве Бразилии сообщило, что республика стала основным противником расширения БРИКС. Бразильское руководство беспокоится, что альянс потеряет авторитет после приёма других стран.

Как сообщало ИА Регнум, в мае шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал заявил, что по меньшей мере 30 стран подали заявки на присоединение к БРИКС. В конце июня о приёме официально попросила Эфиопия.

По словам директора латиноамериканского департамента МИД России Александра Щетинина, Москва рассчитывает, что критерии приёма новых членов в БРИКС будут согласованы в ближайшее время. Он отметил, что по этому поводу идёт дискуссия, уже есть ряд предложений.