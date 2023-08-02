Москва, 2 августа, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Касающаяся России часть зерновой сделки до сих пор не выполнена, 2 августа заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Россия готова незамедлительно вернуться к самой сделке, не только к переговорам, но и к самой сделке, незамедлительно готовы сделать», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом, добавил представитель Кремля, сделка должна быть реализована в той части, которая касается России.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля Кремль объявил о приостановке участия России в зерновой сделке. Отмечалось, что черноморские договорённости фактически прекратили своё действие.

В МИД России сообщили, что Украина использовала морские коридоры, предназначенные для зерновой сделки, чтобы совершать теракты и диверсии. Их проводили как против военных, так и против гражданских российских объектов.