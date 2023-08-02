Калуга, 2 августа, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Руководители Калуги и региона поздравили бойцов и ветеранов Воздушно-десантных войск РФ с их праздником. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, встреча прошла в сквере Защитников Отечества.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге отметили День Воздушно-десантных войск

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге отметили День Воздушно-десантных войск

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге отметили День Воздушно-десантных войск

«Бойцы ВДВ — элита наших Вооружённых сил, это звание они заслужили своей отвагой и героизмом в годы Великой Отечественной войны, в ходе войны в Афганистане и боевых действий на Северном Кавказе, — подчеркнул депутат Гордумы, военный комиссар Калуги Андрей Иванов. — И сегодня воины-десантники насмерть стоят в борьбе с поднявшим голову нацизмом в зоне специальной военной операции».

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге отметили День Воздушно-десантных войск

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге отметили День Воздушно-десантных войск

«На протяжении всей своей истории Воздушно-десантные войска сражались на самых опасных участках, успешно выполняли самые трудные задачи. Сегодня десантники на передовой, так же как их отцы и деды, проявляют стойкость и героизм, хранят традиции десантного братства. Вы — настоящие наследники Победы! Желаю вам здоровья, благополучия и успехов, а нашей стране — скорейшей победы над фашизмом!» — обратился к участникам митинга глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге отметили День Воздушно-десантных войск

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге отметили День Воздушно-десантных войск

Собравшиеся минутой молчания почтили память павших товарищей, возложили цветы к Вечному огню, памятнику воинам-интернационалистам и монументу «Журавли».

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге отметили День Воздушно-десантных войск