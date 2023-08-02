Москва, 2 августа, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Вопросом предъявления обвинений экс-президенту США Дональду Трампу должны заниматься американцы. Об этом 2 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Журналисты напомнили, что Трампу было предъявлено обвинение в попытке помешать утвердить итоги выборов 2020 года.

«Мы считаем, что, наверное, этим вопросом должны заниматься американцы, это не тот вопрос, который стоит в нашей повестке дня», — отметил представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, 1 августа против бывшего американского президента Дональда Трампа выдвинули обвинения в попытке помешать утвердить итоги выборов 2020 года. 3 августа политик вызван в федеральный суд. Большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения Трампа по четырём пунктам — за «сговор с целью обмана США», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры», «вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры» и «сговор против прав».

В штабе Трампа заявили, что новые выдвинутые обвинения против экс-президента США являются попыткой действующей администрации американского лидера Джо Байдена повлиять на выборы 2024 года. На данный момент Трамп является «фаворитом» предстоящей президентской гонки. Его сторонники отмечают, что бывший глава Белого дома всегда соблюдал законы США и следовал рекомендациям высококвалифицированных юристов.

Глава американской консервативной общественной организации Judicial Watch Том Фиттон признал, что провести честные президентские выборы в США в 2024 году будет невозможно после предъявления обвинений бывшему лидеру страны Дональду Трампу.