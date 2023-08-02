Москва, 2 августа, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Оружие добровольцам в Белгородской области было выдано в соответствие с законодательством, предусмотрены все необходимые меры контроля, а сама выдача обусловлена нападениями, осуществляемыми с территории Украины, заявил 2 августа журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Александр Река/ТАСС

«Всё осуществляется в строгом соответствии с законодательством, и, конечно, осуществляется в связи с той обстановкой, которая есть на земле в этом приграничном регионе. Это меры, которые необходимы на фоне атак, нападений, которые осуществляются с территории Украины», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что добровольцам территориальной самообороны Белгородской области было выдано оружие, в том числе автоматы и противодроновые ружья.

Попасть «не в те руки» оружие не может, поскольку предусмотрены и действуют все необходимые механизмы контроля, отметил пресс-секретарь президента.

Отряды самообороны начали формироваться в Белгородской области в ноябре 2022 года. В настоящее время в их составе — около трёх тысяч человек. Предполагается, что это число может быть увеличено. Создано семь батальонов, они ведут дежурство у границы с Украиной.

Ранее сообщалось, что вопрос о вооружении добровольцев территориальной обороны прорабатывался с президентом России Владимиром Путиным и руководителями силовых ведомств. Глава государства поддержал инициативу, отметив, что для её реализации необходимо сформировать правовую основу.

В мае и июне 2023 года диверсанты ВСУ осуществили атаки на населённые пункты Белгородской области, расположенные у границы с Украиной. Диверсанты были выдавлены обратно на территорию Украины, а потом уничтожены, отмечали в Минобороны РФ.