Вашингтон, 2 августа, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Поставленное Киеву западное оружие используется для атак на Россию, несмотря на обещания, данные Украиной Соединённым Штатам, пишет Стивен Брайен для издания Asia Times.

Aimee Dilger/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Американские беспилотники и крылатые ракеты <…>, поставляемые Соединенными Штатами, ежедневно используются Украиной», — говорится в статье.

Автор напомнил утверждения Пентагона о том, что никакое оружие США не будет применяться на территории России.

«Но это откровенная ложь», — добавил он.

Урегулирование конфликта на Украине становится всё более невозможным, заключил Брайен.

Как сообщало ИА Регнум, ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что террористические атаки на территории России говорят о военной слабости режима украинского лидера Владимира Зеленского, они чреваты для него преждевременной смертью.

В ночь на 1 августа средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы была пресечена попытка ВСУ атаковать беспилотниками объекты в Москве и Подмосковье.