Москва, 2 августа, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Советский писатель и переводчик Вячеслав Киктенко ушёл из жизни в своей квартире в районе Измайлово. Его тело обнаружили через несколько дней после смерти. Мужчине был 71 год. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Ohlumon Писатель Вячеслав Киктенко

Вечером 31 июля в полицию обратился сотрудник соцслужбы района Измайлово, он сообщил, что уже несколько дней ему не открывает дверь один из жильцов дома на Сиреневом бульваре. На адрес направили наряд полиции и вызвали сотрудников МЧС для вскрытия квартиры. После того как дверь в квартиру удалось открыть, полицейские вошли внутрь и в комнате обнаружили тело Вячеслава Киктенко.

«После сообщения сотрудника Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориальный центр социального обслуживания по району Измайлово в однокомнатной квартире на Сиреневом бульваре было найдено тело 71-летнего мужчины, давность смерти которого составляет около 5 дней. Квартира была закрыта изнутри», — рассказал собеседник агентства.

По данным полиции, квартира была закрыта изнутри. По факту обнаружения тела сейчас проводится проверка, причину смерти писателя предстоит определить экспертам.

Киктенко Вячеслав Вячеславович родился 1 мая 1952 года. Он окончил Литературный институт имени Горького в Москве, после учёбы стал редактором детско-юношеского издательства «Жалын» в Казахстане, затем был главным редактором журналов «Простор» и «Деловой мир Казахстана». Вячеслав Вячеславович был членом Союза писателей СССР и Союза писателей России. Киктенко занимался художественным переводом, преимущественно с казахского языка. А также писал статьи литературной и социальной направленности, эссе и очерки о русской поэзии XVIII–XX вв. Его стихотворения были собраны в книгу под названием «Волшебные стихи».